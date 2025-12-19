Language
    Leopard Attack: अल्‍मोड़ा की रतौण में गुलदार ने व्यक्ति पर किया हमला, गंभीर घायल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:20 PM (IST)

    उत्तराखंड के अल्‍मोड़ा जिले के रतौण गांव में एक गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ...और पढ़ें

    Hero Image

    गंभीर घायल हायर सेंटर अल्मोड़ा रेफर। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एक दिन पूर्व चौकड़ी के जंगल में घास लेने गई दो महिलाओं पर भालू के हमले की घटना के बाद बीती देर रात नगर से लगे रतौण क्षेत्र में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    रतनपुर नगर पंचायत के रतौण निवासी भटकोट गांव के चंदन राम अपनी पुत्री के साथ किराए के मकान में रहते हैं। गुरुवार देर रात करीब एक बजे कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज सुनकर गुलदार मकान की छत से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर आया। कुत्तों के लगातार भौंकने पर चंदन राम ने स्थिति देखने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, घात लगाए गुलदार ने उन पर झपट्टा मार दिया।

    गुलदार चंदन राम को घसीटते हुए नीचे एक मंजिल तक ले जाने लगा। इसी बीच उनकी पुत्री शोर मचाते हुए पीछे पहुंच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर आ गए, जिसके बाद गुलदार सीढ़ियों के रास्ते छत की ओर भाग गया। हमले में चंदन राम के चेहरे, गले और सिर पर पंजों के गहरे निशान पड़ गए।

    घायल को परिजन और स्थानीय लोगों द्वारा रात करीब दो बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उनके चेहरे और सिर में 35 से अधिक टांके लगाए गए। हालत गंभीर होने के चलते शुक्रवार को उन्हें हायर सेंटर रेफर अल्मोड़ा कर दिया गया है।

    लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार की सक्रियता पर तत्काल नियंत्रण और प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने की मांग की है।