Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Leopard Terror: अल्‍मोड़ा के इस गांव में एक हफ्ते में 10 से ज्‍यादा बार दिखा गुलदार, लोग सहमे

    By Hemant Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:33 PM (IST)

    अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से लोग दहशत में हैं। मटेला गांव में दो गुलदार लगातार दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक सप्ताह में 10 से अधिक बार गुलदार सीसीटीवी में कैद हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग ने गश्त बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण अल्मोड़ा। जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की बढ़ती सक्रियता ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पिछले एक माह में गुलदार 20 से अधिक पालतू तथा बेसहारा पशुओं को अपना निवाला बना चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित मटेला गांव में तो स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। यहां दो गुलदार लगातार गांव के आसपास दिखाई दे रहे हैं, मानो उन्होंने इसी क्षेत्र को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया हो। ग्रामीणों के अनुसार ये गुलदार रोजाना सड़कों, पगडंडियों और खेतों के आसपास घूमते नजर आते हैं। यहां रविवार रात को गांव निवासी गोपाल सिंह के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक गुलदार की स्पष्ट चहलकदमी कैद हुई।

    कैमरे में वह गांव के मुख्य रास्ते पर आराम से टहलता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। पिछले एक सप्ताह में 10 से अधिक बार गुलदार की गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि “कहीं बड़ी दुर्घटना होने के बाद ही कार्रवाई शुरू न हो। लोगों ने विभाग से जल्द से जल्द समाधान की मांग करते हुए गांव में गश्त और पिंजरा लगाने जैसी कार्रवाई करने की अपील की है।

    टीम प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा हैं। - मोहन राम आर्या, रेंजर अल्मोड़ा