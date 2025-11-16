संवाद सहयोगी, जागरण अल्मोड़ा। जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की बढ़ती सक्रियता ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पिछले एक माह में गुलदार 20 से अधिक पालतू तथा बेसहारा पशुओं को अपना निवाला बना चुका है।

जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित मटेला गांव में तो स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। यहां दो गुलदार लगातार गांव के आसपास दिखाई दे रहे हैं, मानो उन्होंने इसी क्षेत्र को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया हो। ग्रामीणों के अनुसार ये गुलदार रोजाना सड़कों, पगडंडियों और खेतों के आसपास घूमते नजर आते हैं। यहां रविवार रात को गांव निवासी गोपाल सिंह के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक गुलदार की स्पष्ट चहलकदमी कैद हुई।

कैमरे में वह गांव के मुख्य रास्ते पर आराम से टहलता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। पिछले एक सप्ताह में 10 से अधिक बार गुलदार की गतिविधि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि “कहीं बड़ी दुर्घटना होने के बाद ही कार्रवाई शुरू न हो। लोगों ने विभाग से जल्द से जल्द समाधान की मांग करते हुए गांव में गश्त और पिंजरा लगाने जैसी कार्रवाई करने की अपील की है।