अल्मोड़ा के पास लखुडियार गुफा में बने शैल चित्रों की कार्बन डेटिंग जल्द ही शुरू होगी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण प्रयोगशाला लखनऊ और इनटेक की टीम विश्लेषण करेगी। माना जा रहा है कि ये शैल चित्र लगभग 6000 वर्ष पुराने हैं। कार्बन डेटिंग से हिमालयी क्षेत्र में प्रागैतिहासिक मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और लखुडियार की सटीक समयरेखा जानने में मदद मिलेगी।

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। मुख्यालय से 15 किमी दूर प्रागैतिहासिक लखुड़ियार गुफा स्थल में शैल चित्रों की कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। लखुडियार के शैल चित्रों की समयरेखा स्थापित करने से हिमालयी क्षेत्र में प्रागैतिहासिक मानवों के जीवन की अनमोल जानकारी प्राप्त होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुयाल नदी के किनारे, अल्मोड़ा मुख्यालय से लगभग 15 किमी की दूरी पर बाड़ेछीना मार्ग पर स्थित लखुडियार, उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। यहां की चट्टानों पर मानव, पशु और ज्यामितीय आकृतियों के अद्भुत चित्र दिखाई देते हैं। इतिहासकार मानते है कि यहां हजारों वर्ष पहले मानव सभ्यता रही होगी।

शैल चित्र और खुदाई लगभग 6,000 साल पुराने प्रागैतिहासिक लखुडियार गुफा का विश्लेषण राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ और भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट, नई दिल्ली की टीम करेगी। इसके लिए क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग ने पत्राचार किया है।

गुफा में बने शैल चित्र और खुदाई लगभग 6,000 साल पुराने हैं। प्रारंभिक विश्लेषण में पता चला है कि इनमें से कुछ चित्र कम से कम ईसा पूर्व 4000 तक के हो सकते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए लखुडियार की सटीक समयरेखा जानने को मिलेगी। क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग ने इसके लिए पत्राचार किया है। जल्द ही टीम इसका विश्लेषण करेगी। इसके अलावा पुरातत्व विभाग ने सुयाल और कोसी नदियों के बीच तथा पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 12 समान प्रागैतिहासिक स्थल की पहचान की गई है।