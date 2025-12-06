Almora: द्वाराहाट के वणधार में जीप खाई में गिरी, चालक की मौत; तीन सवारियां गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, द्वाराहाट। तहसील के दूरस्थ नौबाड़ा क्षेत्र में यात्री जीप खाई में जा गिरी। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

हादसा शनिवार दोपहर को हुआ। डंगरखोला निवासी प्रयाग दत्त मिश्रा (50 वर्ष) जीप यूके 01टीए 1046 में तीन सवारी लेकर द्वाराहाट से नौबाड़ा की ओर रवाना हुआ। काफलानी के निकट वणधार क्षेत्र में जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गंभीर चोट लगने से चालक प्रयाग दत्त ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाहन सवार नौबाड़ा निवासी अमित पुरोहित तथा डंगरखोला की भगवती देवी व पिंकी घायल हो गई।

पुलिस और स्थानीय लोगों ने शव व घायलों को खाई से निकाल सड़क पर पहुंचाया। तत्काल सीएचसी ले जाया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. रविशंकर ने बताया अमित के पांव में छह इंच का घाव, भगवती देवी के सिर और अन्य स्थानों पर गुम चोट आई है। वहीं पिंकी के बाए पैर में चार टांके लगे हैं। मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत भेज दिया गया है।

चालक की सेहत बिगड़ने से हादसा! दुर्घटना की वजह वाहन चालक प्रयाग दत्त का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चढ़ाई की वाहन की रफ्तार सामान्य थी। अचानक प्रयागदत्त ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ा। तभी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से खाई की ओर पलट या। जीप के परखच्चे उड़ गए। यात्री दूर तक जा छिटके। स्वजन के अनुसार मृतक मधुमेह का रोगी भी था।

स्वजन में मचा कोहराम दुर्घटना में प्रयाग दत्त मिश्रा की मृत्यु का समाचार सुन स्वजन एकदम सदमे में आ गए। पत्नी पुष्पा देवी बदहवास है। पुत्र दीपक राजकीय पालीटेक्निक द्वाराहाट में मेकेनिकल इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष का छात्र है। जबकि पुत्री हेमा डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही है। सर से पिता का साया उठ जाने के कारण दोनों कभी भावशून्य तो कभी बिलख रहे हैं।