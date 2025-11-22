Almora News: अनशनकारी को जबरन उठाया, आंदोलनकारी भड़के
स्याल्दे में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली के खिलाफ आंदोलन कर रहे अनशनकारी को पुलिस ने जबरन उठा लिया, जिससे आंदोलनकारी भड़क गए। चौकोट संघर्ष समिति के नेतृत्व में जनमुद्दों की अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पहले ललित बिष्ट और फिर राकेश बिष्ट को स्वास्थ्य बिगड़ने पर पुलिस ने उठाया, जिसके बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
जागरण संवाददाता, स्याल्दे। स्वास्थ्य व शिक्षा की बदहाली और गोवंश की बेकद्री समेत क्षेत्रीय ज्वलंत मुद्दों के समाधान को जनांदोलन के बीच पुलिस प्रशासन ने भारी विरोध के बीच अनशनकारी को जबरन उठा लिया। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। आक्रोशित आंदोलनकारियों ने सरकार के विरुद्ध गुबार निकाला।
जनमुद्दों की अनदेखी के विरुद्ध चौकोट संघर्ष समिति ने मोर्चा खोला है। बीते सोमवार को आमरण अनशन पर डटे आंदोलनकारी ललित बिष्ट का स्वास्थ्य बिगड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। इधर अनशन पर डटे राकेश बिष्ट को स्वास्थ्य में गिरावट पर पुलिस प्रशासन ने शनिवार की शाम जबरन उठा लिया। हालांकि आंदोलनकारियों ने विरोध किया लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग नहीं माने।
अनशनकारी राकेश को जबरन उठकर चिकित्सालय पहुंचा दिया गया। इससे लोग आक्रोशित हो उठे और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
