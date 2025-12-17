Holi 2026: उत्तराखंड के पहाड़ों में 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगी होली की धूम, घर-घर गूजेंगे गीत

संस, जागरण, रानीखेत/बैरती। उत्‍तराखंड के पर्वतीय अंचल में पौष के पहले रविवार यानि 21 दिसंबर से भक्तिरस पर आधारित होली गीत गूंजने लगेंगे। अवधि व बृज बोली में लिपटी विशुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित गायनशैली पहाड़ी होली को विशिष्ट बनाती है।

प्राचीनकाल से चली आ रही भक्तिरस पर आधारित विष्णुपदी बैठकी होली की इस परंपरा को वरिष्ठ रंगकर्मी आज भी कायम रखे हैं। अभी से तैयारी भी की जाने लगी है। बैरती क्षेत्र के निदेशक भ्रातृ कला मंच व वरिष्ठ रंगकर्मी ललित त्रिपाठी के अनुसार चित्रेश्वर स्थित शिवालय में होलीगायन की तैयारी आरंभ कर दी गई है। बताया कि इस होली गायन में बैरती, गैराड़, भैनर, चितैली, पान, ककनर, उलैनी सदीगांव आदि गांवों के होल्यार भागीदारी कर रंग जमाते हैं।

इधर रानीखेत में भी बैठकी होली की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर के वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी कैलाश पांडे, प्रमोद कांडपाल, किरन साह के अनुसार पौष के प्रथम रविवार 21 दिसंबर को खड़ी बाजार से बैठकी होलीगायन का श्रीगणेश होगा।

तीन माह तक चलने वालीे होली की ये विधा पौष माह के प्रथम रविवार से गणपति वंदना के साथ शुरू होती है और माघ व फागुन में अपने रंग में रंग जाती है। इस अवधि में होल्यार होली के परंपरागत और शास्त्रीय गीतों को पूरे राग में गाते हैं।