जासं, रानीखेत (अल्मोड़ा)। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब तक उत्तराखंड और केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती, हरीश रावत बुड्ढा होने वाला नहीं है। कहा कि सभी को एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करना होगा।

भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी संगठन में कोई मतभेद नहीं है। आगाह किया कि भाजपा के झूठ से सतर्क रहें। आदर सत्कार, प्रेम और त्याग को जो झगड़े में बदल दे उसी का नाम भाजपा है। इसलिए झगड़ालू भाजपा से चालाक रहें।

ये कभी धर्म के नाम पर झगड़ा कराते हैं। जब इससे भी काम नहीं चलेगा तब जाति, भाषा व क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाएंगे। यही नहीं पति पत्नी में भी झगड़ा करा देंगे क्योंकि भाजपा के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। भाजपाराज में उत्तराखंड की बेटी अंकिता ने राज्य की अस्मिता बचाने को बलिदान दे दिया।

अंकिता हत्याकांड से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। चुटकी ली कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपरेशन सिंदूर चलाया और महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री को ही महंगा कर दिया। हरदा ने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस लौट कर आ रही है।

भतरौजखान में रैली के बाद हीरामन धर्मशाला के पास मंगीलवार की शाम जनसभा में हरदा ने कांग्रेसियों को संगठनात्मक मजबूती की सीख दी तो भाजपा सरकार पर खूब निशाने साधे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धरती अब परिवर्तन मांग रही है।

राज्य की अस्मिता, युवाओं के भविष्य और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सत्ता में बदलाव जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जबकि सरकार विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाकर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है।

पूर्व सीएम हरीश रावत व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा नेताओं पर सत्ता का दुरुपयोग करने और सत्ताधारी विधायकों पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। रावत ने प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी निशाना साधा।