हल्द्वानी दुष्कर्म कांड पर पहाड़ में आक्रोश, धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

संवाद सहयोगी जागरण, रानीखेत (अल्मोड़ा)। हल्द्वानी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की आंच अब पहाड़ तक पहुंच गई है। वारदात के विरोध में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर धामी सरकार का पुतला फूंका। कहा कि देवभूमि में बेटियां सुरक्षित नहीं रहीं। भाजपा का ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' का नारा मखौल बन गया है।

जिला प्रभारी दीप सिंह डांगी व जिलाध्यक्ष दीपक सिंह किरौला की अगुआई में शनिवार को कांग्रेसी गांधी चौक पर एकत्र हुए। नारेबाजी के बीच सभा में वक्ताओं ने धामी सरकार की घेराबंदी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपित अभाविप नेता धीरज बिष्ट व अन्य आरोपितों के विरुद्ध कड़ी सजा की पुरजोर वकालत की।