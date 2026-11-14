उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नालियों के बीच बिछी पेयजल लाइनें, लोगों की सेहत पर मंडराया खतरा

डीके जोशी, अल्मोड़ा। पेयजल विभाग भले ही जनता को हर दिन साफ व शुद्ध पानी पिलाने के लाख दावे क्यों न करे, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों की हजारों की आबादी को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

हालत यह है कि विभिन्न वार्डो में गंदी नालियों से होकर गुजर रही पेयजल लाइनों से घरों में मटमैला व दूषित पानी पहुंच रहा है। लोगों व विभिन्न जनसंगठनों की शिकायत के बाद भी विभाग व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहा है।

मुख्यालय के कुल 40 वार्डो में करीब 78 हजार की आबादी निवास करती है। जिसमें से 15 प्रतिशत आबादी नालियों से गुजर रहीं पेयजल लाइनों के कारण साफ व शुद्ध पेयजल के लाभ से वंचित है। कारण यह कि अधिकांश पेयजल संयोजन गंदी नालियों से होकर गुजर रहे हैं। इससे कई स्थानों पर पेयजल लाइन जंक खा चुकी है तो कहीं यूनियन ढीला होने से नालियों का मटमैला व दूषित पानी रिसकर पेयजल लाइनों के माध्यम से घरों तक पहुंच रहा है। इससे लोग दूषित पेयजल पीने को विवश हैं।