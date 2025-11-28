Language
    Guest Teachers Protest: पहले बीइओ का घेराव, फिर एडी के आश्वासन पर माने अतिथि शिक्षक

    By Deep Bora Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    स्याल्दे में वेतन न मिलने से नाराज अतिथि शिक्षकों ने बीईओ कार्यालय का घेराव किया और धरना दिया। उन्होंने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की। विधायक महेश जीना के आश्वासन पर और अपर शिक्षा निदेशक के वेतन जारी करने के वादे के बाद, अतिथि शिक्षकों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। इस दौरान शिक्षक संघ के कई नेता उपस्थित थे।

    ग्रीष्म व शीतकालीन अवधि का वेतन न देने पर भड़का था आक्रोश. Concept Photo

    संवाद सहयोगी, स्याल्दे। ग्रीष्म व शीतकालीन अवधि में आनलाइन कक्षाएं संचालन किए जाने के बावजूद वेतन न दिए जाने से नाराज अतिथि शिक्षकों ने बीइओ का घेराव किया। खंड शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। नारेबाजी की। साथ ही वेतन निर्गत न होने तक बेमियादी कार्य बहिष्कार का भी ऐलान किया। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता में विधायक महेश जीना के अपर शिक्षा निदेशक (कुमाऊं) शिवप्रसाद सेमवाल से सकारात्मक आश्वासन मिलने पर अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय ले लिया।

    राजकीय अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान पर शुक्रवार को बीइओ कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया गया। खंड शिक्षाधिकारी वंदना रौतेला के साथ वेतन के मुद्दे पर वार्ता हुई। बाद में विधायक महेश जीना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र नेगी आदि शिष्टमंडल ने बीइओ से बातचीत की। इसी दौरान विधायक ने एडी सेमवाल से फोन पर वार्ता की। अपर निदेशक के ग्रीष्म व शीतकाल का वेतन निर्गत करने व जल्द ही आदेश जारी करने का भरोसा दिलाया। वार्ता के दौरान शिक्षक नेता विनीता पांडे, गोपाल राकेश, हरीश मेवाड़ी, हेम चंद्र, आशा रिखाड़ी आदि मौजूद रहे।