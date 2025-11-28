Guest Teachers Protest: पहले बीइओ का घेराव, फिर एडी के आश्वासन पर माने अतिथि शिक्षक

संवाद सहयोगी, स्याल्दे। ग्रीष्म व शीतकालीन अवधि में आनलाइन कक्षाएं संचालन किए जाने के बावजूद वेतन न दिए जाने से नाराज अतिथि शिक्षकों ने बीइओ का घेराव किया। खंड शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। नारेबाजी की। साथ ही वेतन निर्गत न होने तक बेमियादी कार्य बहिष्कार का भी ऐलान किया। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता में विधायक महेश जीना के अपर शिक्षा निदेशक (कुमाऊं) शिवप्रसाद सेमवाल से सकारात्मक आश्वासन मिलने पर अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय ले लिया।

राजकीय अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान पर शुक्रवार को बीइओ कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया गया। खंड शिक्षाधिकारी वंदना रौतेला के साथ वेतन के मुद्दे पर वार्ता हुई। बाद में विधायक महेश जीना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र नेगी आदि शिष्टमंडल ने बीइओ से बातचीत की। इसी दौरान विधायक ने एडी सेमवाल से फोन पर वार्ता की। अपर निदेशक के ग्रीष्म व शीतकाल का वेतन निर्गत करने व जल्द ही आदेश जारी करने का भरोसा दिलाया। वार्ता के दौरान शिक्षक नेता विनीता पांडे, गोपाल राकेश, हरीश मेवाड़ी, हेम चंद्र, आशा रिखाड़ी आदि मौजूद रहे।