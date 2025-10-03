Language
    गांधी जयंती पर महात्मा के हत्यारे गोडसे को लिखा जिंदाबाद, कांग्रेसी भड़के; देशद्रोह का आरोप

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    गांधी जयंती पर गोडसे जिंदाबाद लिखने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और इसे राष्ट्रद्रोह बताया। उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय और कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोपी व्यवसायी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेसियों ने व्यवसायी पर महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मुकदमा दर्ज न होने पर आंदोलन किया जाएगा।

    आरोपित व्यवसायी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पर जोर. Jagran

    जासं, रानीखेत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इंटनेट मीडिया पर ‘गोडसे जिंदाबाद’ करने पर कांग्रेसी भड़क उठे हैं। उन्होंने इसे देशद्रोह करार देते हुए देश को आजादी दिलाने वाले महानायक का अपमान बताया। गुस्साए कांग्रेसी पहले संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय फिर कोतवाली जा धमके।

    उन्होंने आरोपित व्यवसायी के विरुद्ध शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की पुरजोर वकालत की। यह भी आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का अपमान करने वाला व्यवसायी पूर्व में भी कांग्रेस की पोस्ट पर बेवजह अभद्र टिप्पणी कर चुका है। चेतावनी दी कि आरोपित पर मुकदमा दर्ज न होने पर आंदोलन किया जाएगा।

    दरअसल, गांधी जयंती पर कांग्रेसी समर्थक ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डाली। गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को नमन् संबंधी जवाब लिखने शुरू किए। बीच में नगर निवासी एक परचून व्यवसायी ने बगैर सोचे विचारे ‘गोडसे जिंदाबाद’ टाइप कर दिया। इससे फेसबुक वार छिड़ गया और अभद्र भाषावली का इस्तेमाल भी होने लगा। इंटरनेट मीडिया पर गलत पोस्ट से उपजा विवाद गहरा गया।

    शुक्रवार को आक्रोशित कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहां तहसीलदार दीपिका को शिकायती पत्र दिया। कांग्रेसियों ने कहा कि पूरे देश ने जिस महान विभूति को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। स्वतंत्रता की जंग में अहिंसा के बल पर जिन्होंने आजादी दिलाई, उसी महात्मा गांधी के हत्यारे के लिए जिंदाबाद लिखना देशद्रोह है।

    बाद में कोतवाली में एसआइ हेमा कार्की को शिकायतीपत्र देकर आरोपित के विरुद्ध आइटी एक्ट समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने पर जोर दिया। इस दौरान पालिकाध्यक्ष अरुण रावत, चिलियानौला कांग्रेस नगर अध्यक्ष कमलेश बोरा, समन्वयक कुलदीप कुमार, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष गोपाल सिंह देव, हेमंत रौतेला, चंदन बिष्ट, विश्वविजय सिंह माहरा, जतिन जयाल, रुद्र माहरा, अंकित रावत, नीरज रावत, अभय परमार आदि मौजूद रहे।