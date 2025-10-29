पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने महावतार बाबा की गुफा में लगाया ध्यान
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के द्वाराहाट में स्थित महावतार बाबा की गुफा में ध्यान किया। उन्होंने इस अनुभव को महत्वपूर्ण बताया। यह गुफा योगदा सत्संग सोसाइटी के लिए एक तीर्थस्थल है, जहाँ महावतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। कोविंद ने इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा की सराहना की।
जागरण संवाददाता, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को पांडवखोली पर्वतमाला स्थित महावतार बाबा की गुफा में करीब 40 मिनट तक ध्यान लगाया। कोई व्यवधान न हो, इसके लिए उनके सुरक्षा चक्र और कड़ा कर दिया गया।
दूनागिरि पर्वत श्रृंखला की अलौकिकता ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को भावविभोर किया। बीती रात्रि एक निजी रिजार्ट में विश्राम के बाद बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति कुकुछीना पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। 'मेरा अधिकार मंच' की संयोजक प्रियांशी पटेल व स्थानीय महिलाओं ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया।
मंच से जुड़ी छात्राओं ने पेंसिल से उकेरे गए रामनाथ कोविंद के चित्र उन्हें भेंट किए। पूर्व राष्ट्रपति ने उनके साथ फोटो खिंचवाए और आटोग्राफ भी दिए। उसके बाद गुफा तक की करीब दो किमी की यात्रा उन्होंने डोली पर बैठ कर की।
गुफा स्थित ध्यान कक्ष में उन्होंने योगदा आश्रम प्रभारी स्वामी वासुदेवानंद गिरि से आध्यात्मिक चर्चा की। साथ ही इन रमणीय स्थल पर पुनः आने की बात कही। गुफा की यात्रा के बाद वह पुनः रिजार्ट पहुंचे। लगभग दो घंटे तक विश्राम करने के बाद वह सायं नैनीताल के लिए रवाना हो गए।
