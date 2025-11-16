संस, जागरण अल्मोड़ा। पांडेखोला स्थित सीएमओ कार्यालय के पास शनिवार देर शाम आग धधक गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर और वन विभाग के साथ ही स्थानीय लोगों ने करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को देर शाम करीब आठ बजे पांडेखोला सीएमओ कार्यालय के पीछे जंगल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तेजी से जंगल के बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। आग तेजी से आबादी क्षेत्र की ओर से बढ़ने लगी।