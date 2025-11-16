Language
    Forest Fire: अल्‍मोड़ा में सीएमओ कार्यालय के पास जंगल में धधकी आग, दो घंटे में पाया काबू

    By Santosh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    अल्मोड़ा के पांडेखोला में सीएमओ कार्यालय के पास जंगल में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग, वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर दो घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने से आसपास अफरा-तफरी मच गई थी क्योंकि आग तेजी से आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी।

    आग लगने से आसपास मची अफरा तफरी. File

    संस, जागरण अल्मोड़ा। पांडेखोला स्थित सीएमओ कार्यालय के पास शनिवार देर शाम आग धधक गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर और वन विभाग के साथ ही स्थानीय लोगों ने करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया।

    शनिवार को देर शाम करीब आठ बजे पांडेखोला सीएमओ कार्यालय के पीछे जंगल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तेजी से जंगल के बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। आग तेजी से आबादी क्षेत्र की ओर से बढ़ने लगी।

    आग की लपटें और तेजी से आग के आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने से लोगों में हड़कंप मच गया। बाद में मौके पर पहुंची फायर टीम ने करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया। जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यहां पार्षद अमित साह, अभिषेक जोशी, अनुज साह, नितिन भंडारी, पारस बिष्ट, वन विभाग के अमित भैसोड़ा, फायर टीम से एलएफएम गिरीश धारियाल, हरि सिंह, रवि आर्य, जीवन जोशी, स्वाति बोहरा, इंदु मेहता, प्रियांशु कुमार आदि मौजूद रहे।