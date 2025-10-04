रानीखेत विधायक का फर्जी वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल, 15 पर मुकदमा

अल्मोड़ा के भतरौंजखान थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने स्थानीय विधायक डा. प्रमोद नैनवाल की छवि खराब करने के लिए भ्रामक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि वीडियो में एडिटिंग करके विधायक की राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है।

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। भतरौंजखान थाना क्षेत्र के जैतखोला निवासी एक व्यक्ति ने भ्रामक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल कर स्थानीय विधायक डा. प्रमोद नैनवाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस में तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 15 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रेम सिंह रावत निवासी ग्राम जैतखोला निवासी ने पुलिस में तहरीर सौंपी है। कहना है कि दो अक्टूबर को सौनी निवासी अंकिता पंत ने बिना किसी जानकारी के इंटरनेट मीडिया में अपनी आइडी से एक वीडियो प्रसारित किया। आरोप है कि आरोपित ने क्षेत्रीय विधायक डा. प्रमोद नैनवाल के लिए फर्जी तरीके एडिटिंग कर वीडियो तैयारी की। जो पूरी तरीके से गलत और भ्रामक तथ्यों पर तैयार की गई। जिससे की विधायक की राजनैतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो।

आरोप लगाया कि विधायक के बिना अनुमति और उनकी जानकारी के वीडियो को प्रसारित भी कर दिया गया। प्रेम सिंह रावत ने बताया कि जबकि वास्तविक्ता में वीडियो में बताई गई घटना का विधायक से कोई सरोकार नहीं है। इसके अलावा प्रेम सिंह ने बताया कि आरोपित अंकिता की ओर से इंटरनेट मीडिया में डाली गई वीडियो को मोहन सिंह देवलीखेत, नारायण सिंह रावत, मनोहर सिंह बंगारी सल्ट, रुद्र मेहरा रानीखेत, अनिल खाती , जमन सिंह मनराल, कुनाल रावत , भुवन उपाध्याय, मुकेश पंत, दीपक खाती, कमलजीत मेहता, विनोद कुमार रानीखेत, कंचन बिष्ट, जमन सिंह मनराल सहित 80 लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया गया है।