जागरण संवाददाता, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। खस्ताहाल सड़क व बीमार स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर पंचायत प्रतिनिधियों का सब्र टूट ही गया। बीते दस दिनों से लगातार धरने के बावजूद तंत्र ने सुध न ली तो आंदोलनकारियों ने तहसील कार्यालय में तालाबंदी का ऐलान किया।

हालांकि तहसीलदार धरना स्थल पर समझाने पहुंचे। वार्ता का दौर भी चला। मगर आश्वासन को दरकिनार कर पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यालय में ताला जड़ तहसीलदार समेत अधिकारी कर्मियों को एक घंटे तक कार्यालय में कैद रखा। मानमनोवल के बाद ही ताला खोला गया।

तहसील मुख्यालय में सोमवार को हंगामा और गहमागहमी का माहौल बना रहा। मल्ली मिरई मेल्टा बग्वालीपोखर समेत छह से ज्यादा बदहाल सड़कों की मरम्मत, सीएचसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती को ब्लाक प्रमुख डॉ. आरती किरौला की अगुआई में तहसील परिसर में पंचायत प्रतिनिधि बेमियादी धरने पर डटे हैं।