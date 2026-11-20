हेमंत बिष्ट, जागरण, अल्मोड़ा। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले के आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में लंबे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञों की तैनाती नहीं हो पाई है।

इससे गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को उपचार के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसव के लिए उन्हें करीब 42 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला या बेस अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास भी प्रभावित हो रहे हैं। ये केंद्र सल्ट, देघाट, द्वाराहाट, धौलादेवी, लमगड़ा, भिकियासैंण समेत अन्य जगहों में है। आठ सीएचसी में एक-एक पद सृजित जनपद के आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वर्ष 2018 में स्त्री रोग विशेषज्ञ के एक-एक पद सृजित किए गए थे, लेकिन अब तक इन पदों पर तैनाती नहीं हो पाई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करना मजबूरी बन जाता है।

इन स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा, टेलीमेडिसिन या रोटेशन के आधार पर विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था नहीं है। फिलहाल रेफरल का दबाव कम करने के लिए नियमित जांच की सुविधाएं ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।

315 से अधिक गर्भवतियों को किया रेफर