हेमंत बिष्ट, जागरण. अल्मोड़ा। पहाड़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट की कमी के चलते मरीजों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका बड़ा उदाहरण बेस अस्पताल में स्थापित कैथ लैब है।

करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस सुविधा के बावजूद हृदय रोगियों को उपचार के लिए दिल्ली जैसे शहरों की दौड़ लगानी पड़ रही है। विडंबना यह है कि मेडिकल कालेज में कार्डियोलाजिस्ट का पद तक स्वीकृत नहीं है।