हेमंत बिष्ट जागरण, अल्मोड़ा। नशे की लत इंसान को शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक रूप से भी कमजोर बना देती है। ऐसे में बेस अस्पताल स्थित राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में मरीजों को 12 कदम और 12 परंपराओं पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से नशामुक्त जीवन की राह दिखाई जा रही है।

इस पद्धति में आत्मस्वीकृति, आत्ममंथन, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग को उपचार का आधार बनाया गया है। इससे नशे की लत छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद मिल रही है। 12 कदम और 12 परंपराओं पर आधारित यह पद्धति पारस्परिक सहायता और रिकवरी प्रणाली है। इसकी शुरुआत अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ हुई थी। इसका उपयोग शराब, मादक पदार्थों की लत और अन्य व्यसनों से उबरने में किया जाता है। पाठ्यक्रम के 12 कदम व्यक्ति के आत्म सुधार और नशामुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्ति को अपनी लत और उस पर नियंत्रण न होने की स्थिति स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

इसके बाद उच्च शक्ति या आध्यात्मिक आधार पर भरोसा रखने, अपने अतीत के व्यवहार और गलतियों का ईमानदारी से आकलन करने व उनमें सुधार लाने की सीख दी जाती है। जिन लोगों को अपने व्यवहार से नुकसान पहुंचाया है, उनसे क्षमा मांगने और रिश्तों को सुधारने का प्रयास भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है।

12 परंपराएं समूह और संगठन को व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इससे समूह का वातावरण सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। 27 का चल रहा उपचार बेस अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र की क्षमता 30 बेड की है। यहां 27 मरीज नशे की लत छोड़ने के लिए भर्ती हैं। बीते एक साल में कुल 97 लोगों को उपचार के लिए भर्ती किया गया। इनमें 70 मरीज उपचार प्राप्त कर सामान्य जीवन की ओर लौट चुके हैं, जबकि 27 मरीज वर्तमान में उपचाराधीन हैं।

वर्जन

12 कदम और 12 परंपराओं पर आधारित पद्धति नशे की लत से लोगों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभा रही है। केंद्र में भर्ती मरीजों को इस पाठ्यक्रम से काफी मदद मिल रही है। अनुपम डबराल, प्रबंध निदेशक राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, अल्मोड़ा नशा छोड़ने के 12 कदम व 12 परंपरा बेबसी स्वीकार करना, विश्वास करना, सौंपने का निर्णय लेना, आत्म-निरीक्षण करना, गलतियां स्वीकार करना, बदलाव के लिए तैयार होना, विनम्रता से मदद मांगना, नुकसान की सूची बनाना, क्षतिपूर्ति करना, नियमित आत्म-मूल्यांकन, संपर्क और ध्यान मजबूत करना, दूसरों की मदद करना शामिल है।