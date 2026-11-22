हेमंत बिष्ट, अल्मोड़ा। प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध वन संपदा और जैव विविधता के लिए पहचान रखने वाला अल्मोड़ा अब पक्षी पर्यटन (बर्ड टूरिज्म) के नए केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। जनपद के जंगलों, नदी घाटियों और पहाड़ी क्षेत्रों में पक्षियों की विविध प्रजातियों की मौजूदगी प्रकृति प्रेमियों और पक्षी अवलोकन के शौकीनों को आकर्षित कर रही है।

नवंबर माह में ही मर्चुला, मनिला, बिनसर, रानीखेत, कोसी और शीतलाखेत क्षेत्रों में करीब 180 स्वदेशी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। पक्षियों की यह विविधता जिले में पर्यटन की नई संभावनाओं को भी विस्तार दे रही है। अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति और विविध पारिस्थितिकी यहां पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराती है। करीब 900 मीटर की ऊंचाई वाली नदी घाटियों से लेकर 2400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बांज-बुरांश के जंगलों तक फैला यह क्षेत्र पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारे के रूप में जाना जाता है। यहां पक्षियों की मौजूदगी मौसम, तापमान और ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है।

सर्दियों में निचले क्षेत्रों की ओर आते हैं पक्षी पक्षी विशेषज्ञ सुमित चौहान ने बताया कि नवंबर से मार्च तक चलने वाले शीतकालीन प्रवास के दौरान ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और तापमान में गिरावट के कारण कई पक्षी निचली पहाड़ियों और नदी घाटियों की ओर रुख करते हैं।