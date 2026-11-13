उत्तराखंड के दूनागिरि की नई पहचान, 'कीवी' की बंपर पैदावार... चुनौतियां भी कम नहीं

जगत सिंह रौतेला, द्वाराहाट। पौष्टिक गुणों से भरपूर, हृदय रोग और डेंगू जैसी बीमारियों से लडऩे में मददगार कीवी फल अब आम लोगों की पहुंच में है।

सेब और गोल मूली के लिए प्रसिद्ध यह फल व सब्जी पट्टी की जलवायु कीवी के लिए वरदान जैसी साबित हो रही है। इस बार क्षेत्र में उम्मीद से कहीं अधिक बंपर फसल होने से काश्तकारों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन उचित बाजार और पैकेजिंग सुविधाओं के अभाव में उनमें मायूसी भी है।

करीब एक दशक पूर्व दूनागिरि क्षेत्र के खोलियाबंज निवासी बिशन सिंह, पीतांबर दत्त पपनै और भुवन चंद्र जोशी ने अपने खेतों में कीवी के पौधे रोपित किए थे। इन्हें देखकर आज क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों के लगभग 80 काश्तकार कीवी उत्पादन से जुड़ चुके हैं। इस बार प्रचुर मात्रा में फसल हुई है, और विशुद्ध जैविक व गुणवत्ता की तलाश में लोग खुद दूनागिरि पहुंचकर इसकी खरीद कर रहे हैं। हालांकि, भारी उत्पादन के चलते किसानों के घरों में कीवी के ढेर लगे हुए हैं।

प्रगतिशील किसान बिशन सिंह रावत के बगीचे में ही अबकी सीजन करीब पांच कुंतल कीवी का उत्पादन हुआ है। उनका कहना है कि अच्छी पैदावार के बावजूद बाजार व प्रोत्साहन के अभाव में आपूर्ति में चुनौतियां भी आ रहीं। तीन साल पहले जब वह कीवी बेचने हल्द्वानी गए थे, तो भारी परिवहन खर्च के चलते लागत और मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाया था।

अन्य जिलों की भांति सुविधा पर जोर कीवी उत्पादकों ने गढ़वाल मंडल और चंपावत जनपद की तर्ज पर पेटी या वारदाना आदि सुविधा ओं पर जोर दिया है। उनका कहना है कि दूनागिरि क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को अब तक ऐसी सरकारी मदद नहीं मिल पाई है, जैसी इन जिलों में मिल रही है।

पलायन रोकने का बन सकता है प्रभावी जरिया इस रिकार्ड उत्पादन से किसानों में एक नई उम्मीद जागी है। काश्तकारों का मानना है कि यदि सरकार की ओर से वैज्ञानिक प्रशिक्षण और उचित प्रोत्साहन मिले, तो दूनागिरि पर्वतमाला के अनुकूल मौसम में कीवी का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

इससे स्थानीय युवाओं को घर बैठे आजीविका के बेहतर साधन मिलेंगे और क्षेत्र से हो रहे पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी। इस खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अन्य फसलों के विपरीत जंगली जानवर कीवी की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।