भारत के अनार और कीवी पहुंचे दुबई, किसानों को घरेलू बाजार से 50% ज्यादा मिले दाम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत के अनार और कीवी की खेप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई बाजार पहुंच गई है। इससे भारतीय किसानों को अपने फल विदेशी बाजारों में बेचने के नए अवसर मिल रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से अनार और अरुणाचल प्रदेश के जीरो से कीवी के निर्यात में मदद की है।

मंत्रालय के अनुसार, कुल्लू जिले से सिंदूरी किस्म के 1.3 मीट्रिक टन अनार और अरुणाचल प्रदेश के जीरो से 1.5 मीट्रिक टन कीवी दुबई भेजे गए हैं। ये परीक्षण के तौर पर भेजी गई खेप हैं, जिनका उद्देश्य विदेशी बाजार में भारतीय फलों की मांग और बिक्री की संभावनाओं को समझना है।

अनार किसानों को मिली 50% ज्यादा कीमत कुल्लू से भेजी गई अनार की खेप में दो-दो किलोग्राम के 650 बॉक्स शामिल थे। इसका निर्यात उत्तर प्रदेश की कंपनी अमामा एक्सपोर्ट्स ने किया। अनार स्थानीय किसानों और भुंतर किसान उत्पादक संगठन (FPO) से खरीदे गए थे। यह FPO करीब 600 किसानों से जुड़ा है। इस एक्सपोर्ट में शामिल किसानों को घरेलू बाजार में मिलने वाली कीमत के मुकाबले करीब 50 फीसदी अधिक दाम मिले। कुल्लू जिले के बागवानी विभाग ने अनार की खरीद और निर्यात से जुड़ी प्रक्रिया में सहयोग किया।