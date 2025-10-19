संवाद सहयोगी, जागरण, अल्मोड़ा। कुमाऊं में गन्ने के तनों से बनाई जाने वाली महालक्ष्मी प्रतिमा पूजन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। स्कंद पुराण में गन्ने को शुभ फलदायक और मां लक्ष्मी का प्रिय बताया गया है. गन्ने में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीपावली के दिन घरों में गन्ने के तनों से महालक्ष्मी तैयार की जाती है। वहीं रात्रि में विधि- विधान से मां लक्ष्मी की पूजा कर सुख- समृद्धि की कामना की जाती है। पूजा के बाद गाेवर्धन पूजा या भैया दूज के दिन शुभ मुहूर्त पर प्रतिमा को नदी अथवा सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है।

मान्यता के अनुसार कुमाऊं में गन्ने के तने से मां महालक्ष्मी की प्रतिमा बनाने की शुरूआत 17 वीं शताब्दी से शुरू हुई। तब से यह परंपरा लगातार चल रही है। दीपावली के दिन गांव- गांव, घर- घर गन्ने के तनों से महालक्ष्मी की प्रतिमा बनाई जाती है। पं. तारा दत्त जोशी के अनुसार स्कंद पुराण में बताया गया है कि गन्ने में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दीपावली पर्व के दिन गन्ने के तनों से महालक्ष्मी की प्रतिमा बनाकर इसकी विशेष पूजा की जाती है।