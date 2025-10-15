स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर उबाल: गांव-गांव से उमड़ा जनसैलाब, मातृशक्ति व युवाओं का प्रदर्शन

जासं, अल्मोड़ा । चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। बुधवार को गांव-गांव से मातृशक्ति, युवा और बुजुर्ग सड़कों पर उतर आए।

उन्होंने चौखुटिया नगर में विशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भीड़ ने चौखुटिया बाजार से तहसील कार्यालय तक मार्च किया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, चिकित्सक व उपकरणों की व्यवस्था की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार 14 दिन से आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव, आपातकालीन इलाज और बच्चों के उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं न होने से लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की राह अपनाई जाएगी।