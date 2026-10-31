कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर 210 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। शनिवार को मजखाली और ताकुला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मंत्री रेखा आर्या के पुतले फूंके।

प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई गई। मजखाली में ब्लाक अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट की अगुआई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर आरोप लगते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन सत्ता से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद सरकार चुप्पी साधे है। उन्होंने कहा कि 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति से जुड़े मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए।