उत्तराखंड: एस्मा के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर तानाशाही का आरोप

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों पर एस्मा लागू किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों को नज़रअंदाज कर तानाशाही रवैया अपना रही है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसजनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के निर्णय को लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार बताया।

चौघानपाटा में आयोजित सभा मे कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी वैध मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार सुनवाई करने के बजाय दमनकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में असंतोष व्याप्त है और मुख्यमंत्री ने “अघोषित इमरजेंसी” जैसा माहौल बनाकर कर्मचारियों का उत्पीड़न शुरू कर दिया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कर्मचारियों के समर्थन में आगे भी संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी।