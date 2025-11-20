Language
    आपरेशन स्वास्थ्य: चौखुटिया आंदोलन का अर्द्धशतक पूरा, अनदेखी से तमतमाए आंदोलनकारी

    By Umrao Negi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    चौखुटिया में 'आपरेशन स्वास्थ्य' आंदोलन के 50 साल पूरे हो गए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने से आंदोलनकारी नाराज हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। अब वे सरकार पर दबाव बनाने के लिए फिर से आंदोलन शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

    सरकार को चेताने के लिए निकलेगी महाजनाक्रोश, सभी तैयारियां पूरी. Jagran

    संवाद सहयोगी, जागरण चौखुटिया। आपरेशन स्वास्थ्य के बैनर तले चलाए जा रहे आंदोलन व भूख हड़ताल को 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन धरातल पर मांगों पर कोई ठोस व सार्थक पहल न होने से आंदोलनकारी तमतमाए हैं। सरकार को चेताने व जनशक्ति का एहसास कराने के लिए आज 21 नवंबर को महा जनाक्रोश रैली आयोजित होने जा रही है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गांव-गांव में जनसंपर्क कर लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है।

    गुरुवार को आंदोलन व भूख हड़ताल जारी रहा। मौके पर आंदोलनकारियों ने कहा कि सीएचसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती समेत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर दो अक्टूबर से आपरेशन स्वास्थ्य के नाम से आंदोलन चल रहा है। जो लगातार 50 वें दिन भी जारी है। अब जनएकता दिखाने के लिए आज 21 नवंबर को यहां नगर में महाजनाक्रोश रैली निकाली जा रही है, जो सुबह दस बजे से आरती घाट से शुरू होकर पूरे नगर में धूमेगी। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने को गांव गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

    आंदोलन के मुखिया भुवन कठायत ने कहा कि रैली में गांव-गांव से बड़ी संख्या में लोग भागीदारी करेंगे। उन्होंने आपरेशन स्वास्थ्य को सफल आंदोलन बताया और लोगों से सहयोग का आह्वान किया। गुरुवार को भूख हड़ताली केवलानंद का अनशन नौंवे दिन व सुंदर सिंह नेगी का सातवें दिन में पहुंच गया है। आंदोलनकारियों ने मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की।

    इस अवसर पर पूर्व प्रमुख मीना कांडपाल, जीवन नेगी, अशोक कुमार, दिनेश मनराल, शांति अटवाल, खीम सिंह मेहरा, कुंवर सिंह, बचे सिंह कठायत, दान सिंह, नरेंद्र गिरि, आनंद मनराल, जगत नेगी, हिम्मत मेहरा, दयाल सिंह, पवन मेहरा, महेंद्र बैडिया, बालम नेगी, रघुवीर भंडारी, हंसी देवी व नारायण तिवारी आदि ने भागीदारी की।