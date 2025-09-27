Almora Accident: रानीखेत के ताड़ीखेत क्षेत्र में खाई में गिरी बेकाबू कार, बुजुर्ग की मौत

जासं, रानीखेत। ताड़ीखेत रामनगर स्टेट हाईवे पर बेकाबू कार खाई में जा गिरी। हादसे में बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

चालक व एक अन्य बस बच ही गए। उधर घायल महिला को सीएचसी ताड़ीखेत में प्राथमिक उपचार के बाद गोविंद सिंह माहरा नागरिक चिकित्सालय पहुंचाया गया है। अंदेशा है कि ढलान पर ब्रेक न लगने से दुर्घटना हुई।

ऐराड़ी निवासी लाखन सिंह बिष्ट पुत्र

रतन सिंह बिष्ट शनिवार को कार यूके 19 4895 से ताड़ीखेत की ओर रवाना हुआ। उसके साथ गांव के ही 87 वर्षीय कुशल सिंह रौतेला भी बैठ गए। रास्ते में करन रजौरिया नामक युवक भी ताड़ीखेत जाने के लिए सवार हुआ।