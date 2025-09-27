Language
    Almora Accident: रानीखेत के ताड़ीखेत क्षेत्र में खाई में गिरी बेकाबू कार, बुजुर्ग की मौत

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:20 PM (IST)

    ताड़ीखेत-रामनगर स्टेट हाईवे पर एक अनियंत्रित कार खाई में गिरने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कार रानीखेत से ब्लॉक मुख्यालय की ओर जा रही थी। गनिद्योली से बैठी सिलाई प्रशिक्षक की हालत गंभीर होने पर नागरिक चिकित्सालय पहुंचाया गया। दुर्घटना ताड़ीखेत रामनगर स्टेट हाईवे पर हाइडिल कॉलोनी से पहले हुई।

    ताड़ीखेत रामनगर स्टेट हाईवे पर हाइडिल कालोनी से पहले हादसा। जागरण

    जासं, रानीखेत। ताड़ीखेत रामनगर स्टेट हाईवे पर बेकाबू कार खाई में जा गिरी। हादसे में बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    चालक व एक अन्य बस बच ही गए। उधर घायल महिला को सीएचसी ताड़ीखेत में प्राथमिक उपचार के बाद गोविंद सिंह माहरा नागरिक चिकित्सालय पहुंचाया गया है। अंदेशा है कि ढलान पर ब्रेक न लगने से दुर्घटना हुई।

    ऐराड़ी निवासी लाखन सिंह बिष्ट पुत्र

    रतन सिंह बिष्ट शनिवार को कार यूके 19 4895 से ताड़ीखेत की ओर रवाना हुआ। उसके साथ गांव के ही 87 वर्षीय कुशल सिंह रौतेला भी बैठ गए। रास्ते में करन रजौरिया नामक युवक भी ताड़ीखेत जाने के लिए सवार हुआ।

    वाहन गनियाद्योली कस्बे में पहुंचा तो तौड़ा में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षक अनुराधा पत्नी कुलदीप बिष्ट ने लिफ्ट मांगी। स्टेट हाईवे पर हाइडिल कालोनी से एक मोड़ पहले ढलान पर चालक लाखन कार पर नियंत्रण खो बैठा। नतीजतन, वाहन सड़क से नीचे करीब सौ मीटर गहरे में जा पलटा।

    हादसे में कुशाल सिंह व अनुराधा गंभीर रूप से घायल हो गई। चालक लाखन व अन्य सवार करन को खरोंज तक नहीं पहुंची। दोनों किसी तरह सड़क तक पहुंचे। हादसे की सूचना दी। तब तक आसपास के लोग बचाव कार्य के लिए खाई में उतरे। आपातकालीन 108 सेवा बुलाई गई।

    घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने बुजुर्ग कुशाल सिंह को मृत घोषित कर दिया।