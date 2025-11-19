Language
    भिकियासैण: विशेषज्ञ चिकित्सकों के आश्वासन पर माने आंदोलनकारी, 16 दिसंबर तक अमल न होने पर फिर होगा आंदोलन

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    भिकियासैण में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर 11 दिनों से चल रहे आंदोलन में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने हस्तक्षेप किया। आंदोलनकारियों ने टेलीमेडिसिन, महिला रोग विशेषज्ञ, अल्ट्रासाउंड सेवा और गर्भवती महिलाओं के लिए एंबुलेंस की मांग रखी। विधायक ने 16 दिसंबर तक मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया।

    Hero Image

    16 दिसंबर तक मांगों पर अमल न होने पर फिर होगा आंदोलन। जागरण

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। भिकियासैण में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चल रहा आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। लगातार बढ़ते जनसमर्थन के बीच रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल आंदोलन स्थल पहुंचे, जहां आंदोलनकारियों ने उनके सामने अपनी प्रमुख मांगें रखीं। विधायक के आश्वासन के बाद आंदोलनकारी माने और उन्होंने 16 दिसंबर तक का समय दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा।

    आंदोलनकारियों ने विधायक प्रमोद नैनवाल के सामने अपनी मांगें रखते हुए कहा कि क्षेत्र में टेली मेडिसिन सुविधा, स्थायी लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति, महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती, तथा महीने में कम से कम दो बार अल्ट्रासाउंड सेवा अनिवार्य रूप से शुरू की जाए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए स्थायी एंबुलेंस ‘खुशियों की सवारी’ की व्यवस्था की जाए। जो गर्भवतियों को भिकियासैण से रानीखेत तक आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करा सके। आंदोलनकारी इंटरनेट मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर बेहद नाराज दिखे। एक समय माहौल गर्मा गया, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों की हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हो सकी। विधायक नैनवाल ने आंदोलनकारियों की समस्याएं सुनीं और समाधान का आश्वासन दिया।

    इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रेम रावत, पान सिंह मावड़ी, डिप्टी सीएमओ, एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, तहसीलदार रवि शाह, थानाध्यक्ष अवनीश कुमार, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अमजद खान, वार्ड सदस्य संजय बंगारी, आनंद नाथ, नीरज प्रधान, जशोदा, चना, नीमा, दीपा, कंचन, गंगा, कार्तिक उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद रहे।

    क्षेत्र की समस्या का समाधान करना हमारा संकल्प है। तीन दिसंबर तक विशेषज्ञ चिकित्सक मिलने की उम्मीद है। जिसके बाद उन्हें प्राथमिकता से सीएचसी में नियुक्त कराया जाएगा। सभी मांगें तय समय में पूरी होंगी। -प्रमोद नैनवाल, विधायक, रानीखेत विधानसभा