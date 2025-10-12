Language
    पुलिस और एसओजी ने तड़के देखी संदिग्‍ध कार, जैसे ही दरवाजा खोला; अंदर का हाल देख गुस्‍से से हुए लाल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    जिले में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध कार को रोका। तलाशी के दौरान कार में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने कहा कि नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और अभियान जारी रहेगा।

    कार में 54 किलो गांजा बरामद किया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जिले में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस टीमों द्वारा लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में भतरौजखान पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आज तड़के बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने एक कार में 54 किलो गांजा बरामद किया, इस दौरान तस्कर भागने में सफल रहे।

    पुलिस टीम ने रामनगर रोड स्थित पीलीकोटी के पास चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार (डीएल-5-सीएफ-9911) को रुकने का इशारा किया। लेकिन चालक कार को तेज रफ्तार से भगा ले गया। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा किया। चालक छोटी घट्टी तिराहे से करीब 100 मीटर पहले कार को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

    कार की तलाशी लेने पर पुलिस को चार कट्टों में कुल 54.378 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 13.59 लाख रुपये आंकी गई है। फरार तस्कर के खिलाफ थाना भतरौजखान में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20/60/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

    पुलिस टीम में उपनिरीक्षक संजय जोशी (चौकी प्रभारी भिकियासैंण), हेड कांस्टेबल आनंद त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल नारायण सिंह और कांस्टेबल गणेश दत्त (एसओजी) शामिल रहे।

    नशा तस्करों के खिलाफ जिलेभर में इसी तरह सघन अभियान जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा।

    -

    देवेंद्र पींचा, एसएसपी