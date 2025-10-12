जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जिले में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस टीमों द्वारा लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में भतरौजखान पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आज तड़के बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने एक कार में 54 किलो गांजा बरामद किया, इस दौरान तस्कर भागने में सफल रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस टीम ने रामनगर रोड स्थित पीलीकोटी के पास चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार (डीएल-5-सीएफ-9911) को रुकने का इशारा किया। लेकिन चालक कार को तेज रफ्तार से भगा ले गया। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा किया। चालक छोटी घट्टी तिराहे से करीब 100 मीटर पहले कार को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

कार की तलाशी लेने पर पुलिस को चार कट्टों में कुल 54.378 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 13.59 लाख रुपये आंकी गई है। फरार तस्कर के खिलाफ थाना भतरौजखान में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20/60/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।