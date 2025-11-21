जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कमस्यार घाटी में वन्यजीवों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। उसने गांव की एक महिला का पीछा किया। गुलदार के बाद अब भालू की धमक ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है। दो शावकों के साथ क्षेत्र में भालू के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है।

ग्राम प्रधान चंतोला हीरा देवी, भैसूड़ी के गणेश राठौर, पवन कुमार खिड़वाकोट और गोविंद सिंह बोरा ने बताया कि गुरुवार को भालू दो शावकों के साथ चौकोड़ी के जंगल से झंडीधार होते हुए कमस्यार घाटी पहुंचा। देर शाम खिड़वाकोट निवासी गोविंद की पत्नी के पीछे भी भालू दौड़ा। महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि इसके बाद भालू रातभर चंतोला, खिड़वाकोट व भैसूड़ी गांवों के आसपास चहलकदमी करता रहा। कई घरों के आंगन तक पहुंच गया, जिससे लोग दहशत में अपने घरों में दुबककर बैठे रहे।