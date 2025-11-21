बागेश्वर में गुलदार के बाद अब जंगली भालू का आतंक, महिला का किया पीछा; वायरल Video
उत्तराखंड के बागेश्वर में गुलदार के बाद अब जंगली भालू का आतंक है। एक महिला का भालू द्वारा पीछा करने का वीडियो सामने आया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि विभाग वन्यजीवों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। कमस्यार घाटी में वन्यजीवों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। उसने गांव की एक महिला का पीछा किया। गुलदार के बाद अब भालू की धमक ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है। दो शावकों के साथ क्षेत्र में भालू के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है।
ग्राम प्रधान चंतोला हीरा देवी, भैसूड़ी के गणेश राठौर, पवन कुमार खिड़वाकोट और गोविंद सिंह बोरा ने बताया कि गुरुवार को भालू दो शावकों के साथ चौकोड़ी के जंगल से झंडीधार होते हुए कमस्यार घाटी पहुंचा। देर शाम खिड़वाकोट निवासी गोविंद की पत्नी के पीछे भी भालू दौड़ा। महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि इसके बाद भालू रातभर चंतोला, खिड़वाकोट व भैसूड़ी गांवों के आसपास चहलकदमी करता रहा। कई घरों के आंगन तक पहुंच गया, जिससे लोग दहशत में अपने घरों में दुबककर बैठे रहे।
वन विभाग ने बढ़ाई गश्त, लोगों से अकेले न जाने की अपील
ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर धरमघर रेंज के वन कर्मी लक्ष्मी दत्त जोशी, सूरज उपाध्याय, वन बीट अधिकारी पवन मेहरा और वन दरोगा सुरेंद्र डसीला शुक्रवार को मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की जानकारी के आधार पर कई गांवों में सर्च अभियान चलाया, लेकिन भालू का कोई पता नहीं चल पाया।
