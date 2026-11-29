हेमंत बिष्ट, अल्मोड़ा। एक समय था जब लोग अपने सगे-संबंधियों और परिचितों तक भावनाएं और विचार पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लेते थे। चिट्ठियां अपनों से जुड़ने और मन की बात साझा करने का महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करती थीं। लेकिन बदलते दौर और संचार के आधुनिक साधनों ने धीरे-धीरे पत्र लेखन की परंपरा को सीमित कर दिया है।

अब डाकघर पासबुक, नोटिस और पार्सल संबंधी कार्यों ने अधिक स्थान ले लिया है। पत्र लेखन के प्रति घटती रुचि और चिट्ठियों की पुरानी परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए डाक विभाग की ओर से ढाई आखर अभियान चलाया जा रहा है। इससे लोगों को फिर से पत्र लेखन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

अभियान के तहत जनपद अल्मोड़ा में हिंदी और कुमाऊंनी भाषा में करीब 800 पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें लोगों ने अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को शब्दों के माध्यम से साझा किया है। प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव बने पत्र का विषय इस बार अभियान के तहत पत्र लेखन के लिए धरती माता को पत्र, प्रकृति की रक्षा का मेरा संकल्प विषय निर्धारित किया गया है। इस विषय के माध्यम से लोगों को प्रकृति के प्रति अपने विचार और जिम्मेदारी व्यक्त करने का अवसर दिया गया। पत्रों में पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य को लेकर चिंता दिखाई दे रही है।