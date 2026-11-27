जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डाकघरों को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2,632 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है, लेकिन मुरादाबाद मंडल में कई डाकघरों की मौजूदा स्थिति ही बदहाली की कहानी बयां कर रही है। कहीं जर्जर भवन में डाकघर चल रहा है तो कहीं एक कमरे में हजारों लोगों के डाक संबंधी काम निपटाए जा रहे हैं।

मंडल के 481 डाकघरों में 405 ग्रामीण और 76 शहरी हैं। पांच जिलों के मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर मुख्यालयों को छोड़ दें तो बाकी डाकघर किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। चंदौसी में डाकघर खंडहरनुमा भवन में संचालित हो रहा है। मुरादाबाद शहर में भवनों की खराब स्थिति के कारण कई डाकघरों को दूसरे डाकघरों में मर्ज करना पड़ा है। इसका असर यह है कि मंडी चौक, नई बस्ती और फैजगंज जैसे क्षेत्रों के हजारों लोगों का काम एक कमरे में चल रहे डाकघर से हो रहा है। ऐसे में आधुनिकीकरण की योजना से डाकघरों के भवनों और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जगी है।

कहीं जर्जर भवन, कहीं बैठने तक की व्यवस्था नहीं चंदौसी के डाकघर की स्थिति बेहद खराब है। भवन खंडहरनुमा हो चुका है और बाहर पहचान के लिए कोई बोर्ड तक नहीं लगा है। बारिश के दौरान छत से पानी टपकने लगता है।

कभी सर्वर काम नहीं करता तो कभी जनरेटर खराब होने से कामकाज प्रभावित होता है। संभल में जिला कार्यालय होने के बावजूद प्रधान डाकघर की सुविधा नहीं है। ऐसे में डाकघर पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

भवन खराब हुए तो दूसरे डाकघरों में करना पड़ा मर्ज मुरादाबाद शहर में भी कई डाकघरों की इमारतें खराब होने के कारण उन्हें दूसरे केंद्रों में मर्ज करना पड़ा है। बुध बाजार में संचालित डाकघर के भवन की स्थिति ठीक नहीं होने पर उसे सिटी डाकघर में मर्ज कर दिया गया।

मंडी चौक का डाकघर भी भवन की खराब स्थिति के कारण प्रधान डाकघर में शामिल कर दिया गया। टाउनहाल में संचालित डाकघर को पहले बुध बाजार स्थित डाकघर में मर्ज किया गया था। मगर, वहां भी भवन छोटा और जर्जर होने के कारण उसे प्रधान डाकघर में शामिल करना पड़ा। नई बस्ती में संचालित डाकघर को भी फैजगंज डाकघर में मर्ज कर दिया गया था। अब फैजगंज डाकघर केवल एक कमरे में संचालित हो रहा है। वहीं प्रधान डाकघर में भी भवन के पीछे लोगों के बैठने के लिए टीन शेड और कुर्सियों टूटी पड़ी हैं। दिव्यांगों के लिए भी जरूरी सुविधाओं और सुगम पहुंच की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है ।