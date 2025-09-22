Language
    Uttarakhand News: अल्मोड़ा परिसर में 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए होगा मतदान

    By umrao negi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:18 PM (IST)

    अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय और उससे जुड़े 34 महाविद्यालयों में 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम जारी कर दिया है जिसके अनुसार 23 व 24 सितंबर को नामांकन होगा। गोपाल बाबू राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुलपति ने निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही है।

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अधीन चार परिसर और 34 महाविद्यालयों में 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव संपन्न होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। वहीं 24 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

    एसएसजे परिसर में छात्र संघ चुनाव के लिए 27 को मतदान होगा। 25 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत वैध पाए गए प्रत्याशियों की सूची निर्गत कर दी जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी प्रचार-प्रसार कर सकेंगे।

    चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए परिसर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 27 सितंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। विजयी प्रत्याशियों को उसी दिन शपथ भी दिलाई जाएगी।

    छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्साह है। परिसर में संभावित प्रत्याशियों ने समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने भी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। चुनावी माहौल तेज होने के साथ ही परिसर पूरी तरह राजनीति के रंग में रंगने लगा है।

    छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया 23 सितंबर से

    गोपाल बाबू राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी तथा 24 सितंबर बुधवार को सुबह 11 बजे से सायं तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। अगले दिन बुधवार को 12 बजे तक नाम वापसी तथा उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध पाए गए प्रत्याशियों की सूची निर्गत कर दी जाएगी। प्राचार्य डा. शालिनी शुक्ला ने बताया चुनाव को लेकर तैयारी पुरी है।

    चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में कराए जाएंगे, जिसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चुनाव सभी जगह एक साथ होंगे।

    -प्रो. एसएस बिष्ट, कुलपति, एसएसजे विवि, अल्मोड़ा