    अल्मोड़ा में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ग्रामीण सड़क बंद

    By dk joshi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:55 PM (IST)

    अल्मोड़ा में मंगलवार सुबह मौसम बदल गया। दो-तीन घंटे की बारिश के बाद धौलादेवी ब्लॉक में मलबा आने से धौलादेवी-खेती ग्रामीण सड़क बंद हो गई जिससे लोगों को परेशानी हुई। आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि सड़क को खोलने के लिए लोडर मशीन लगाई गई है और इसे जल्दी ही खोल दिया जाएगा।

    मौसम ने बदली करवट, वर्षा बाद आए मलबे से एक ग्रामीण सड़क बंद

    संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। मंगलवार को सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली। सुबह दो से तीन घंटे तक मेघ बरसे। उधर धौलादेवी ब्लाक की धौलादेवी- खेती ग्रामीण सड़क पर मलबा आने से इस सड़क पर दिन भर यातायात ठप रहा। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

    एक पखवाड़े बाद मौसम ने फिर करवट बदल ली। अलसुबह सुबह घाटी वाले क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। वहीं आसमान बादलों से पटा रहा। वहीं बाद में वर्षा हुई। इससे बाजार क्षेत्र में फड़ लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    उधर धौलादेवी ब्लाक में तेज वर्षा के कारण आए मलबे से धौलादेवी- खेती सड़क वाहनों के आवागमन के लिए बंद रही। इधर आपदा प्रबंन अधिकारी विनीत पाल के अनुसार बंद सड़क को खोलने के लिए लोडर मशीन लगाई गई है। जल्द ही सड़क को खोल दिया जाएगा।