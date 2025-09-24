Almora News: क्वारब के समीप एनएच एक हिस्सा धंसा, घंटों यातायात ठप, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारब डेंजर जोन के पास सड़क धंसने से यातायात बाधित रहा जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। एक साल बाद भी पहाड़ी के दरकने की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है। बार-बार मलबा गिरने से यातायात प्रभावित रहा और यात्रियों में आक्रोश देखने को मिला। विभाग द्वारा मार्ग को सुचारू करने के प्रयास जारी हैं।

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। क्वारब डेंजर जोन के पास दरकती पहाड़ी का एक साल बीत जाने के बाद भी स्थायी समाधान नहीं हो सका है। जिससे पहाड़ के तीन जिलों के लोग परेशान है। अब बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 पर एक बार फिर अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर जोन के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया।

इससे वहां पर घंटों यातायात ठप पड़ गया। जबकि दिन भर कई बार पहाड़ी से मलबा आने के चलते यातायात प्रभावित रहा। जिससे यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। पहाड़ से मैदान को जोड़ने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग 109 क्वारब के समीप पिछले एक साल से बदहाल पड़ा है। इससे अल्मोड़ा समेत बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। डेंजर जोन के पास पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे से सड़क का हिस्सा धंस गया, जिससे वहां पर यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया। जिसके बाद संबंधित विभाग की ओर से वहां पर सड़क चौड़ी कर आवागमन शुरू किया गया।

एक घंटे बाद यातायात शुरू किया जा सका। लेकिन सड़क धंस जाने से रोडवेज, केएमओयू समेत भार वाहनों के लिए सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई। छोटे वाहनों के लिए आवागन सुचारू किया गया। पर फिर अपराह्न तीन बजे पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया। इससे फिर घंटों यातायात बाधित रहा।

बार-बार यातायात बाधित होने से मैदान से पहाड़ और पहाड़ से मैदान जाने वाले यात्री परेशान रहे। एनएच के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। बार-बार यातायात बाधित होने से यात्रियों में भी भारी रोष देखने को मिला।