संस जागरण, अल्मोड़ा। पहाड़ में रोजगार के सीमित अवसर और लगातार बढ़ते पलायन के बीच लमगड़ा ब्लॉक के तड़ैनी गांव के तीन युवाओं ने स्वरोजगार की ऐसी पहल की है, जो अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। नौकरी और रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाने के बजाय पंकज बिष्ट, इंद्र बिष्ट और प्रकाश बिष्ट ने अपने गांव लौटकर मुर्गीपालन व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया।

तीनों ने अपने संसाधनों से स्वरोजगार की नींव रखी और महज छह माह में करीब दो लाख रुपये की आमदनी अर्जित कर ली है। तीनों युवाओं ने मिलकर 'शिवालिक आर्चड एंड पोल्ट्री फार्म' नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर मुर्गीपालन को अपनाया।

वर्तमान में उनके फार्म में ब्लैक ऑस्ट्रेलॉर्प और आरआईआर (रोड आइलैंड रेड) नस्ल की करीब 2,500 मुर्गियां हैं। इन मुर्गियों को हरियाणा के करनाल से मंगवाया गया है। युवाओं के अनुसार, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉर्प नस्ल की मुर्गियों में अंडा उत्पादन की अच्छी क्षमता होती है।

वहीं, आरआईआर नस्ल भी मुर्गीपालन के लिए उपयोगी मानी जाती है। तीनों युवाओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद योजनाबद्ध तरीके से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। उनका उद्देश्य गांव में ही रोजगार का साधन तैयार करने के साथ स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है।



10 लोगों को मिला गांव में रोजगार