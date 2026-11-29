जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बलिदानी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी की स्मृति अब अल्मोड़ा के युवाओं को देशसेवा की प्रेरणा देगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के क्रीड़ा मैदान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मैदान का नामकरण बलिदानी की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के साथ ही नई पीढ़ी को देशभक्ति और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के उद्देश्य से डायट स्थित क्रीड़ा मैदान का पुनर्निर्माण कराया गया है। अब इस मैदान को बलिदानी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के नाम से जाना जाएगा।