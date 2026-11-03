अल्मोड़ा के पड्यूला गांव में तीन गुलदारों की सक्रियता से दहशत, ग्रामीणों ने की गश्त बढ़ाने की मांग

संवाद सहयोगी, जागरण अल्मोड़ा। हवालबाग ब्लाक के पड्यूला गांव के पास गुलदारों की बढ़ती सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। एक माह के भीतर तीन बार तीन गुलदार एक साथ दिखाई देने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि गुलदारों की लगातार आवाजाही से गांव में किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग की है। पड्यूला गांव के पास एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में बीते रविवार रात करीब 11:29 बजे तीन गुलदारों की चहलकदमी कैद हुई। फुटेज में तीन गुलदार निर्माणाधीन स्थल के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार सुबह जब ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो घटना की जानकारी सामने आई। एक साथ तीन गुलदार दिखाई देने से क्षेत्र में भय का माहौल और गहरा गया है। ग्रामीण नरेश सिंह बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र में गुलदारों की आवाजाही लगातार बनी हुई है।

सुबह और शाम के समय भी गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में डर लग रहा है। वहीं, राजेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले करीब तीन वर्षों से क्षेत्र में तीन से चार गुलदार देखे जा रहे हैं।