एसएसजे में शुरू हुआ छात्रसंघ चुनाव का मतदान, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा । छात्रसंघ चुनाव के तहत शनिवार को एसएसजे परिसर समेत जिले के कई महाविद्यालयों में सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान को शांति पूर्वक संपन्न कराने भारी मात्रा एसएसजे परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है। परिचय पत्र के बिना किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

कौन है मैदान में?

एसएसजे परिसर में एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर दीपक लोहनी और एनएएसयूआइ से लोकेश सुप्याल मैदान में हैं। इसके अलावा छात्रा उपाध्यक्ष पद पर निकिता रौतेला और रश्मि सत्यावाली, सचिव पर पर प्रदीप सिंह, व विशाल सिंह बिष्ट, संयुक्त सचिव पर दिनेश कुमार और विनीता आर्या, कोषाध्यक्ष पद पर कृष्णा कनवाल व विनय कनवाल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर निखिल कपकोटी और सुरेंद्र सिंह धामी मैदान में हैं।