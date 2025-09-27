Language
    एसएसजे में शुरू हुआ छात्रसंघ चुनाव का मतदान, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात

    By Shivgovind Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:10 PM (IST)

    अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर समेत कई महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से दीपक लोहनी और एनएसयूआई से लोकेश सुप्याल मैदान में हैं। अन्य पदों के लिए भी विभिन्न छात्र नेता चुनाव लड़ रहे हैं।

    छात्रसंघ चुनाव को मतदान शुरू, लाइनों में लगे विद्यार्थी। जागरण

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा । छात्रसंघ चुनाव के तहत शनिवार को एसएसजे परिसर समेत जिले के कई महाविद्यालयों में सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान को शांति पूर्वक संपन्न कराने भारी मात्रा एसएसजे परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है। परिचय पत्र के बिना किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

    कौन है मैदान में?

    एसएसजे परिसर में एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर दीपक लोहनी और एनएएसयूआइ से लोकेश सुप्याल मैदान में हैं। इसके अलावा छात्रा उपाध्यक्ष पद पर निकिता रौतेला और रश्मि सत्यावाली, सचिव पर पर प्रदीप सिंह, व विशाल सिंह बिष्ट, संयुक्त सचिव पर दिनेश कुमार और विनीता आर्या, कोषाध्यक्ष पद पर कृष्णा कनवाल व विनय कनवाल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर निखिल कपकोटी और सुरेंद्र सिंह धामी मैदान में हैं।