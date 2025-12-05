Language
    Almora: नकद लेनदेन के झंझट से मिलेगी निजात, अब क्यूआर कोड से यूजर चार्ज और पार्किंग शुल्क लेगा नगर निगम

    By Santosh Bisht Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    अल्मोड़ा नगर निगम ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है। अब शहर के लोग यूजर चार्ज और पार्किंग शुल्क का भुगतान क्यूआर को ...और पढ़ें

    Hero Image

    नगर निगम में आयोजित बैठक में मौजूद सीडीओ व अन्य।

    संवाद सूत्र, जागरण अल्मोड़ा। नगर निगम क्षेत्र में अब यूजर चार्ज और पार्किंग शुल्क क्यूआर कोड के माध्यम से लिया जाएगा।

    सीडीओ और प्रभारी नगर आयुक्त ने बताया कि यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल और कैशलेस इकॉनमी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा शुरू की गई इस नई प्रणाली से नागरिकों को सुविधाजनक, पारदर्शी और त्वरित भुगतान सुविधा मिलेगी।

    प्रभारी नगर आयुक्त ने कहा कि क्यूआर कोड आधारित भुगतान से नकद लेनदेन पर निर्भरता कम होगी और राजस्व व्यवस्था अधिक सुदृढ़ एवं डिजिटल रूप से सुरक्षित बनेगी।

    बताया कि नागरिक अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे भुगतान कर सकेंगे। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

