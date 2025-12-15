Language
    बेटी की शादी के लिए पैसे देने से इनकार किया तो बुजुर्ग की कर दी हत्या, बुजुर्ग की ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हुआ है। बेटी की शादी के लिए पैसे देने से इनकार करने पर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। लमगड़ा थाना क्षेत्र के सांगड़ साहू गांव में 14 नवंबर की रात हुई महिला की नृशंस हत्या की ब्लाइंड मर्डर गुत्थी को पुलिस ने एक माह के भीतर सुलझा लिया है। हत्या के बाद लूटे गए सोने के गलोबंद सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इस सफलता को चुनौतीपूर्ण और सराहनीय माना जा रहा है।

    सांगड़ साहू गांव निवासी गंगा देवी पत्नी मोहन सिंह की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उनका सोने का गलोबंद लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना लमगड़ा में धारा 103(1)/309(4) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ एफआईआर संख्या 20/2025 दर्ज की गई थी।

    घटना स्थल एकांत क्षेत्र में होने, आसपास सीसीटीवी कैमरे न होने और मृतका की किसी से रंजिश न होने के कारण जांच बेहद कठिन थी। एसएसपी अल्मोड़ा देवेन्द्र पींचा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।

    फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। एसओजी और तीन थानों की संयुक्त टीमों का गठन कर मैनुअल, तकनीकी और सर्विलांस स्तर पर जांच शुरू की गई।

    पुलिस टीमों ने लमगड़ा से हल्द्वानी तक करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और लगभग 100 लोगों से पूछताछ की। 14 दिसंबर 2025 को संदिग्ध गोपाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके कब्जे से 1 लाख 20 हजार 500 रुपये बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ में उसने हत्या और लूट की बात स्वीकार कर ली।

    शादी के खर्च के लिए की हत्या

    आरोपित गोपाल सिंह, जो पीआरडी में कार्यरत है, ने बताया कि बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत के चलते उसने गंगा देवी से रुपये मांगे थे। इंकार करने पर उसने गलोबंद से गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में गलोबंद हल्द्वानी में सुनार को बेच दिया।

    बरामदगी व सम्मान

    आरोपी की निशानदेही पर सोने का गलोबंद शत-प्रतिशत बरामद कर लिया गया। सफल अनावरण पर आईजी कुमाऊं रेंज द्वारा 15 हजार और एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार पुलिस टीम को दिया गया।

     