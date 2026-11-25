संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। मुख्यालय के घाटी वाले क्षेत्र में कोहरा छाने से ठंड का असर दिनोंदिन बढ़ने लगा है।

सुबह के समय देर तक धूप नहीं निकलने से लोगों को ठंड और ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग घरों में अलाव जलाने को मजबूर हैं। हालांकि, दोपहर में धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली।



बुधवार सुबह कोसी, कटारमल, विमोला, मटेला समेत मकेड़ी और उज्योला आदि घाटी वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह देर तक धूप नहीं निकलने से ठंड का असर अधिक महसूस हुआ। स्कूली बच्चों व कामकाज के सिलसिले में घरों से बाहर निकले लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा।

मौसम में लगातार बदलाव के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा मुख्यालय में अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा।