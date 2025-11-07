Language
    उत्तराखंड में दलगत राजनीति भूल एकसाथ आए लोग, रानीखेत को जिला बनाने को निकाला मशाल जुलूस

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    रानीखेत को जिला घोषित करने की मांग को लेकर सर्वदलीय मशाल जुलूस निकाला गया। रानीखेत विकास संघर्ष समिति और उत्तराखंड क्रांति दल के संयुक्त बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। क्षेत्रवासियों ने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सामाजिक एकता का प्रदर्शन किया और 'रानीखेत जिला बनाओ' के नारे लगाए।

    सर्वदलीय मशाल जुलूस निकाल सरकार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, रानीखेत। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर रानीखेत को पृथक जिला घोषित किए जाने को उपमंडल मुख्यालय में सर्वदलीय मशाल जुलूस निकाल सरकार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया।

    रानीखेत विकास संघर्ष समिति व उत्तराखंड क्रांति दल के संयुक्त बैनर तले जुलूस प्रदर्शन में सभी संगठनों के लोग शामिल हुए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ क्षेत्रवासियों ने सामाजिक एकता का भी संदेश दिया।

     

    केमू स्टेशन से शुरू मशाल जुलूस विजय चौराहा, गांधी चौक, सदर बाजार, रोडवेज स्टेशन, मीना बाजार होती हुई विजय चौक तक पहुंची। इस दौरान पूरा नगर ‘हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते व रानीखेत जिला बनाओ’ के उद्घोष से गूंज उठा।

