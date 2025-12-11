हादसा या कुछ और! रानीखेत में केवी की शिक्षिका का पति संदिग्ध हालात में लापता

जागरण संवाददाता, रानीखेत। केंद्रीय विद्यालय (केवी) में तैनात शिक्षिका का पति संदिग्ध हालात में लापता हो गया। वह चार दिन पूर्व नैनीताल स्थित एक बैंक शाखा में साक्षात्कार का हवाला देकर घर से निकला था। मगर घर नहीं लौटा। उसकी स्कूटी नगर से करीब दो किमी पहले पन्याली के जंगल में पड़ी थी। इससे पुलिस सकते में आ गई। फारेंसिक टीम की मदद लेने के बाद काठगोदाम से विशेष डाग स्क्वायड बुलाया गया।

सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि फुटेज में उसकी स्कूटी शाम के समय रानीखेत की ओर जाती दिखी है। मगर आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं। पुलिस का दावा है कि वह सुरक्षित है और जल्द पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर लिया जाएगा। अलबत्ता, यह हादसा है, वन्यजीव का हमला या कुछ और, रहस्य बना हुआ है।

पुलिस के अनुसार केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका का 33 वर्षीय पति मनोज कुमार बीती आठ दिसंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे केवी स्थित आवासीय कालोनी से स्कूटी लेकर नैनीताल के लिए निकला। वह यह कहकर गया कि वहां एक बैंक शाखा में इंटरव्यू देकर शाम को लौट आएगा। मनोज घर नहीं पहुंचा तो पत्नी की चिंता बढ़ी। कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करा पति की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई।

इधर कोतवाल अशोक धनकड़ की अगुआई में एसएसआइ कमाल हसन व अन्य पुलिस कर्मियों की टीम गठित कर जांच शुरू की गई। इधर खैरना रानीखेत स्टेट हाईवे पर नगर से से लगे पन्याली क्षेत्र में स्कूटी सड़क से नीचे जंगल में पड़ी मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने फारेंसिक टीम की मदद ली। सूत्रों के मुताबिक भवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें मनोज कुमार स्कूटी से कैंची धाम की ओर जाता दिखा। यहां पन्याली क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी स्कूटी आठ दिसंबर की ही शाम रानीखेत की ओर जाती तो दिखी लेकिन आगे अशोकद्वार गेट के कैमरे में वह नजर नहीं आई।

500 मीटर दूर तक तलाश, नहीं मिले साक्ष्य गुरुवार को डाग स्क्वायड की मदद लेने के बाद पुलिस टीम ने जंगल की खाक छानी। मगर ऐसा कुछ नहीं मिला जो दुर्घटना या किसी वन्यजीव के हमले की ओर इशारा करे। पुलिस के अनुसार जहां पर स्कूटी गिरी पड़ी है, उसके आसपास ही नहीं 500 मीटर के दायरे में भी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, जिससे यह कहा जा सके कि मानव वन्यजीव टकराव हुआ हो। फिर भी लगातार कांबिंग की जा रही है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि लापता मनोज कुमार ज्यादातर वाट्सेप काल ही करता था। इसलिए उसकी लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी आ रही है। सूत्रों की मानें तो कैंची धाम क्षेत्र में उसने पत्नी से फोन पर बात की। फिर संपर्क नहीं हो सका।