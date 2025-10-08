वाराणसी में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का सम्मान, वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में निभाई अहम भूमिका

वाराणसी में जैडफंड्स ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सम्मानित किया जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वित्तीय जागरूकता और म्यूचुअल फंड में भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को मजबूत करना उनकी क्षमता का निर्माण करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। डिजिटल टूल्स और ट्रेनिंग के माध्यम से जैडफंड्स म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाकर हर भारतीय परिवार तक पहुंचाना चाहता है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (एमएफडी) के लिए भारत के प्रमुख वैल्थटेक प्लेटफॉर्म्स में से एक, जैडफंड्स ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सम्मानित किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वित्तीय जागरुकता तथा म्यूचुअल फंड में भागीदारी बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है।

वाराणसी में आयोजित यह सम्मान समारोह, जैड फंड्स द्वारा म्यूचुअलफंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के अपने ‘कुटुम्ब’ को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत उन्हें सम्मानित किया जाता है, उनका क्षमता निर्माण किया जाता है, तथा उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिजिटल टूल्स, ट्रेनिंग और बाजार की जानकारी प्रदान करके, जैडफंड्स का उद्देश्य म्यूचुअल फंड निवेश को सरल व पारदर्शी बनाकर हर भारतीय परिवार तक पहुंचाना है।

मनीष कुमार शर्मा पांच सालों से अधिक समय से जैडफंड्स के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने 250 से अधिक हाई नेट इंडिविजुअल (एचएनआई) क्लाइंट्स को अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाने तथा निवेश करने में मदद की है। दूसरी पीढ़ी के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, नीरज श्रीवास्तव बीस सालों से अधिक समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें इस क्षेत्र में निवेशकों की जागरुकता बढ़ाने में अपने योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

रिटायर्ड आर्मी प्रोफेशनल, आनंद सिंह का सफर जैडफंड्स के साथ पाँच साल पहले शुरू हुआ था। वो 598 से अधिक परिवारों को सेवाएं देते हैं। लवकुश जायसवाल पहले इंश्योरेंस प्रोफेशनल थे, जो अब जैडफंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। वो पिछले तीन सालों में 600+ एचएनआई क्लाइंट्स को निवेश के स्मार्ट विकल्प चुनने में मदद कर चुके हैं।

इस कार्यक्रम में मनीष कोठारी, सीईओ एवं को-फाउंडर, जैडफंड्स ने कहा, ‘‘म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भारत में बढ़ते हुए निवेश परिवेश की नींव हैं। वो विश्वास स्थापित करते हैं। लोगों के लिए वित्तीय उत्पादों को सरल बनाते हैं, तथा सुनिश्चित करते हैं कि म्यूचुअल फंड का लाभ देश के हर कोने तक पहुँच सके। हमें उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें सम्मानित करने पर गर्व है।’’

कोठारी ने भारत में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में मौजूद अवसरों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि, ‘‘भारत में 5 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशकहैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर केवल 1.8 लाख हैं। अगले पांच सालों में निवेशकों की संख्या बढ़कर 20 करोड़ होने का अनुमान है। इसलिए योग्य डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग भी तेजी से बढ़ेगी।

कहा क‍ि आज चार्टर्ड एकाउंटैंट, पूर्व-बैंकर, इंश्योरेंस एजेंट्स, फाईनेंस ऑफिसर्स और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रोफेशनल्स जैडफंड्स के साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जुड़ रहे हैं। उनके सहयोग से कई नए निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं।’’