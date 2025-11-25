वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

जागरण संवाददाता, वाराणसी। युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश पूर्वी की कार्यकारणी बैठक युवा कांग्रेस के चीफ कन्वेनर विनीत चौबे के अगुवाई में हुई।

बैठक में प्रदेश व समस्त जिला के पदाधिकारी मौजूद थे बैठक में विधानसभा चुनाव व संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने पर चर्चा हुई।बैठक में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की बैठक का मागदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया।