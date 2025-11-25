Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना था। प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के महत्व पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की बैठक का मागदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश पूर्वी की कार्यकारणी बैठक युवा कांग्रेस के चीफ कन्वेनर विनीत चौबे के अगुवाई में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में प्रदेश व समस्त जिला के पदाधिकारी मौजूद थे बैठक में विधानसभा चुनाव व संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने पर चर्चा हुई।बैठक में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की बैठक का मागदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया। 

    बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह, उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया के इंचार्ज शांतनु सिंह की मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह, इंचार्ज शांतनु सिंह, चीफ कन्वेनर विनीत चौबे, सत्यम पांडेय, अंजलि उपाध्याय, उत्कर्ष पांडेय, रमाकांत मौर्य, अनीता त्रिपाठी, इशांक चौबे, मदन कुमार समेत सैकड़ो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। 