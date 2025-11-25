वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न
वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना था। प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के महत्व पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। वाराणसी में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश पूर्वी की कार्यकारणी बैठक युवा कांग्रेस के चीफ कन्वेनर विनीत चौबे के अगुवाई में हुई।
बैठक में प्रदेश व समस्त जिला के पदाधिकारी मौजूद थे बैठक में विधानसभा चुनाव व संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने पर चर्चा हुई।बैठक में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने युवा कांग्रेस सोशल मीडिया की बैठक का मागदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया।
बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह, उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया के इंचार्ज शांतनु सिंह की मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह, इंचार्ज शांतनु सिंह, चीफ कन्वेनर विनीत चौबे, सत्यम पांडेय, अंजलि उपाध्याय, उत्कर्ष पांडेय, रमाकांत मौर्य, अनीता त्रिपाठी, इशांक चौबे, मदन कुमार समेत सैकड़ो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे।
