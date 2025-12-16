Language
    कामायनी एक्‍सप्रेस के AC कोच में यात्रा कर रहा था युवक, शक होने पर TTE ने मांगा ट‍िकट तो रह सब रह गए हैरान

    By Anup Kumar Agrahari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:57 PM (IST)

    कामायनी एक्सप्रेस की एसी बोगी में मंगलवार को फर्जी रेलवे परिचय पत्र पर यात्रा करते मिले बलिया निवासी युवक को चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया और उसे आरपीएफ क ...और पढ़ें

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

     

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कामायनी एक्सप्रेस की एसी बोगी में मंगलवार को फर्जी रेलवे परिचय पत्र पर यात्रा करते मिले बलिया निवासी युवक को चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया और उसे आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया।

    पकड़ा गया यात्री राजगुरु यादव गाड़ी सं-11072 बलिया-मुंबई कामायनी एक्सप्रेस में बलिया से वाराणसी की यात्रा कर रहा था। चल टिकट परीक्षक वीरेंद्र यादव ने उससे टिकट मांगा तो उसने रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अपनी पहचान बताई। पूर्वोत्तर रेल के गोरखपुर मंडल के इंजीनियरिंग वर्कशाप का परिचय पत्र दिखाया।

    संदेह होने पर उसे सहायक वाणिज्य प्रबंधक पशुपतिनाथ मिश्रा के पास लाया गया। वाणिज्य अधीक्षक अजय सिंह के साथ परिचय पत्र की जांच हुई तो फर्जी निकला। कड़ाई से पूछताछ में युवक ने बताया कि साइबर कैफे से यह आइडी बनाकर वह बलिया से वाराणसी आया-जाया करता था।