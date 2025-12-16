जागरण संवाददाता, वाराणसी। कामायनी एक्सप्रेस की एसी बोगी में मंगलवार को फर्जी रेलवे परिचय पत्र पर यात्रा करते मिले बलिया निवासी युवक को चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया और उसे आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया।

पकड़ा गया यात्री राजगुरु यादव गाड़ी सं-11072 बलिया-मुंबई कामायनी एक्सप्रेस में बलिया से वाराणसी की यात्रा कर रहा था। चल टिकट परीक्षक वीरेंद्र यादव ने उससे टिकट मांगा तो उसने रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अपनी पहचान बताई। पूर्वोत्तर रेल के गोरखपुर मंडल के इंजीनियरिंग वर्कशाप का परिचय पत्र दिखाया।