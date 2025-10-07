वाराणसी दौरे के दूसरे दिन CM Yogi का जनता दरबार कार्यक्रम नहीं, फिर भी 60 फरियादी शिकायत लेकर पहुंचे

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे के दूसरे दिन मंगलवार सुबह सर्किट हाउस में थे। इस बार के दौरे में उनका जनता दर्शन कार्यक्रम तो नहीं हुआ लेकिन बड़ी संख्या में फरियादी जिला मुख्यालय पहुंचे।

फरियाद लेकर पहुंचे 60 लोगों के प्रार्थना पत्र को डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार और एडीएम सिटी आलोक कुमार ने इकट्ठा किया। उसे मुख्यमंत्री के साथ आई अधिकारियों के टीम को सौंप दिया गया। शिकायत करने पहुंचने वालों में चोलापुर के किसान थे जो आजमगढ़ हाईवे पर टोल प्लाजा का विरोध कर रहे हैं।