Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी दौरे के दूसरे दिन CM Yogi का जनता दरबार कार्यक्रम नहीं, फिर भी 60 फरियादी शिकायत लेकर पहुंचे

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:04 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे के दूसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम नहीं होने पर भी फरियादी जिला मुख्यालय पहुंचे। डीसीपी वरुणा और एडीएम सिटी ने 60 लोगों के प्रार्थना पत्र इकट्ठा कर मुख्यमंत्री की टीम को सौंपे। शिकायतकर्ताओं में चोलापुर के किसान थे जो आजमगढ़ हाईवे पर टोल प्लाजा का विरोध कर रहे थे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल थीं जो अपनी मांगों को लेकर आई थीं।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादियों की गुहार। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे के दूसरे दिन मंगलवार सुबह सर्किट हाउस में थे। इस बार के दौरे में उनका जनता दर्शन कार्यक्रम तो नहीं हुआ लेकिन बड़ी संख्या में फरियादी जिला मुख्यालय पहुंचे।

    फरियाद लेकर पहुंचे 60 लोगों के प्रार्थना पत्र को डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार और एडीएम सिटी आलोक कुमार ने इकट्ठा किया। उसे मुख्यमंत्री के साथ आई अधिकारियों के टीम को सौंप दिया गया। शिकायत करने पहुंचने वालों में चोलापुर के किसान थे जो आजमगढ़ हाईवे पर टोल प्लाजा का विरोध कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी प्रकार कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थीं जो अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची थीं। मुख्यमंत्री ने अपने पिछले काशी दौरे में जनता दर्शन (कार्यक्रम) किया था। उस दौरान भी बहुत से लोग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाए थे तब भी उनके प्रार्थना पत्र ले लिए गए थे। मुख्यमंत्री इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए।