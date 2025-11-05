जागरण संवाददाता, वाराणसी। देव दीपावली को भव्य तरीके से मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लगातार दिशा-निर्देश देते रहे हैं। वह बुधवार को स्वयं देव दीपावली के अवसर पर काशी में उपस्थित रहेंगे।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, योगी शाम को साढ़े चार बजे के करीब वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद, वह नमो घाट से बजड़े पर सवार होकर देव दीपावली का दृश्य देखने जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी श्री काशी विश्वनाथ और श्री कालभैरव का दर्शन एवं पूजन भी कर सकते हैं। रात्रि विश्राम के पश्चात, वह अगले दिन यानी छह नवंबर की सुबह लखनऊ लौट जाएंगे।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात नवंबर को काशी आने वाले हैं। उनकी अगवानी के लिए भी योगी उसी दिन शाम चार बजे के करीब बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद, वह प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। आठ नवंबर को बनारस रेलवे स्टेशन से चार ट्रेनों को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के दौरान भी योगी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री को विदा करने के बाद, वह वापस लौट जाएंगे।