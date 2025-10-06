Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी ने की बाबा विश्वनाथ की आराधना, 'काशी कोतवाल' काल भैरव के दर पर भी झुकाया शीश

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:32 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ गर्भगृह में षोडशोपचार पूजन किया और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और बच्चों को चॉकलेट बांटी। उन्होंने एक नवजात शिशु को आशीर्वाद भी दिया। दर्शन-पूजन के दौरान कई मंत्री और विधायक उपस्थित थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुख्यमंत्री ने की बाबा विश्वनाथ की आराधना, 'काशी कोतवाल' काल भैरव के दर पर भी झुकाया शीश

    डिजिटल डेस्क, वाराणसी। मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम व 'काशी कोतवाल' काल भैरव का दर्शन-पूजन किया। 

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ गर्भगृह में षोडशोपचार पूजन कर बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई। सीएम योगी ने मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर में भी विधि विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि की कामना की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्चों को बांटी चॉकलेट, नवजात को दिया आशीर्वाद

    मुख्यमंत्री के रूप में पूरे दिन 'कर्म पथ' से गुज़रने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 'धर्म पथ' भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का अभिवादन किया। 

    वहीं, सीएम को देखकर बाबा के भक्तों ने भी हर-हर महादेव का जयकारा लगाया। काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री ने रास्ते में बच्चों को टॉफी व चॉकलेट बांटा। 

    सीएम ने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा। मंदिर के पास ही मां की गोद में नवजात को देखकर रुके सीएम ने उसे आशीर्वाद भी दिया।  

    दर्शन-पूजन के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्टांप राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु', विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, डॉ. अवधेश सिंह, टी. राम आदि मौजूद रहे।